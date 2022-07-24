В Киеве утвердили порядок выдачи продуктов на случай возобновления боев в столице

В случае, если в Киеве будут проходить активные боевые действия и не будет возможности приобрести продукты, их будут выдавать бесплатно. Соответствующий порядок уже утвержден.

21 июля Киевская городская военная администрация распоряжением №583 определила механизм бесплатного обеспечения населения Киева продуктами в случае активных боевых действий в столице.

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Что предполагает распоряжение

Получить товары можно будет на основании письменного заявления лица или его представителя и предъявив в центрах предоставления административных услуг паспорт гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность и подтверждающий специальный статус), идентификационный код, справку о взятии на учет внутриперемещенного лица. Уполномоченное лицо также предоставляет документ, подтверждающий его полномочия.

Безвозмездное обеспечение продтоварами будет производиться на основании выданного по заявлению талона.

Бесплатно предоставлять товары будут органы социальной защиты населения, территориальные центры социального обслуживания граждан, центры соцслужб для семьи, детей и районных администраций.

Есть ли риск повторного вторжения россиян в столицу

Еще 2 апреля ВСУ полностью освободили Киевскую область от оккупантов. Но следует понимать, что риск возобновления агрессивных действий в отношении других регионов, не только Востока, возможен. Следовательно, в Министерстве обороны такие сценарии рассматривают.

О возможном повторном вторжении российских оккупантов с территории беларуси говорят с начала военных учений на территории страны. Так, 8 июля самопровозглашенный президент Александр Лукашенко их продлил, соответственно риски остаются.

В то же время, советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив подчеркнул, что имитация деятельности на территории беларуси – не что иное, как маневрирование с целью растянуть наши силы.

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