Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственного журналиста. В области, к слову, также работает ПВО.
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Что известно о взрывах в Киеве
Атака "Шахедов" на Киевскую область началась примерно в 21:36. Впоследствии они достигли Киева – там воздушную тревогу объявили в 21:54.
Уже в 21:59 в столице было шумно. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что работает ПВО и призвал находиться в безопасных местах.
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Впоследствии он сообщил, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на открытой территории.
В результате этого повреждены 4 авто и окна здания. Прошло без возгорания и пострадавших.
БпЛА еще заходят на столицу. В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
– призвал также мэр Кличко.
После этого в Киеве слышали новые взрывы – примерно в 22:09 и 22:16.