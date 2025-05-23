Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власного журналіста. В області, до слова, також працює ППО.

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Що відомо про вибухи в Києві

Атака "Шахедів" на Київську область розпочалася приблизно о 21:36. Згодом вони досягли Києва – там повітряну тривогу оголосили о 21:54.

Уже о 21:59 у столиці було гучно. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що працює ППО і закликав перебувати у безпечних місцях.

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Згодом він повідомив, що у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території.

Унаслідок цього пошкоджено 4 авто та вікна будівлі. Минулося без займання та потерпілих.

БпЛА ще заходять на столицю. В місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– закликав також мер Кличко.

Після цього у Києві чули нові вибухи – приблизно о 22:09 та 22:16.