Речь идет о ТРЦ "Мармелад" на Борщаговке. Интересно, что официальный сайт ТРЦ ведется полностью на русском без возможности перевода на украинский.

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Более половины акций ТРЦ принадлежат россии

Работники Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины установили, что фактическими владельцами части торгово-развлекательного центра "Мармелад" являются чиновники российской федерации и руководители ОАО, более 50% акций которого принадлежат государству-агрессору.

Таким образом, прибыль от его хозяйственной деятельности могла использоваться в финансировании подрывной деятельности против Украины.

С целью сохранения вышеуказанного имущества и невозможности совершения субъектом хозяйствования действий в ущерб государственной безопасности Украины Соломенский районный суд города Киева наложил арест на нежилые помещения площадью более 15 тыс. кв. общей стоимостью более 1,2 млрд грн,

– говорится в сообщении.

На днях СБУ арестовала дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми руководили из россии

Служба безопасности Украины арестовала больше активов Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Суд наложил арест на:

корпоративные права ООО, уставный капитал которой 38 миллионов гривен,

банковские счета – 1,3 миллиона гривен,

земельные участки площадью 3 и 5 гектаров,

помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысяч квадратных метров.

Установлено, что благодаря уже арестованной ООО семья отмывала российские деньги.

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