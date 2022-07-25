Мовиться про ТРЦ "Мармелад" на Борщагівці. Цікаво, що офіційний сайт ТРЦ ведеться повністю російською мовою без можливості переведення на українську.

До теми СБУ виявила всіх херсонських зрадників-правоохоронців, які почали працювати на окупантів

Більш ніж половина акцій ТРЦ належать росії

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України встановили, що фактичними власниками частини торгово-розважального центру "Мармелад" є високопосадовці російської федерації та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору.

Таким чином, прибуток від його господарчої діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України.

З метою збереження вищевказаного майна та унеможливлення вчинення суб’єктом господарювання дій на шкоду державній безпеці України Солом’янський районний суд міста Києва наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 млрд грн,

– мовиться у повідомленні.

Днями СБУ заарештувала додаткові активи Медведчука та Марченко, якими керували з росії

Служба безпеки України арештувала більше активів Віктора Медведчука та Оксани Марченко. Суд наклав арешт на:

корпоративні права ТОВ, статутний капітал якої 38 мільйонів гривень,

банківські рахунки – 1,3 мільйона гривень,

земельні ділянки площею 3 та 5 гектарів,

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

Встановлено, що завдяки вже арештованій ТОВ сім'я відмивала російські гроші.

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