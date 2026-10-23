В Киеве снова раздались взрывы

О подробностях сообщили в КМВА.

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Что известно об атаке

Столицу в середине дня атакуют российские реактивные БПЛА.

Угроза возникла в 11:18. Уже спустя почти 10 минут Воздушные силы предупредили о движении беспилотника в направлении Киева.

В Киеве работает ПВО. Просим жителей города находиться в укрытиях– написали в КГВА.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, что Россия всю ночь снова атаковала Украину. В частности, массированно по обрушилась на Сумы. Есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура.

Также российские террористы били и в Ровенской области. Под прицелом оказались энергетика, жилой сектор, бизнес, имеются отключения электроэнергии.