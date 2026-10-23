В Киеве снова раздались взрывы

Взрывы в Киеве / 24 Канал
Россия продолжает атаковать Украину. В Киеве днем 23 октября раздались взрывы.
О подробностях сообщили в КМВА.
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Что известно об атаке
Столицу в середине дня атакуют российские реактивные БПЛА.
Угроза возникла в 11:18. Уже спустя почти 10 минут Воздушные силы предупредили о движении беспилотника в направлении Киева.
В Киеве работает ПВО. Просим жителей города находиться в укрытиях
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Напомним, что Россия всю ночь снова атаковала Украину. В частности, массированно по обрушилась на Сумы. Есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура.
Также российские террористы били и в Ровенской области. Под прицелом оказались энергетика, жилой сектор, бизнес, имеются отключения электроэнергии.
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