У Києві пролунали вибухи

Про деталі повідомили у КМВА.

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Що відомо про атаку

Столицю посеред дня атакують російські реактивні БпЛА.

Загроза виникла об 11:18. Уже за майже 10 хвилин Повітряні сили попередили про рух безпілотника на Київ.

У Києві працює ППО. Просимо мешканців міста перебувати в укриттях– написали у КМВА.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що Росія усю ніч знову атакували Україну. Зокрема, масовано била по Сумах. Є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Також російські терористи били й по Рівненщині. Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес, є знеструмлення.