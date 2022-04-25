В Киеве демонтируют скульптуру о "воссоединении Украины и России"

На этой неделе в столице планируют демонтировать советскую скульптуру "В ознаменование воссоединения Украины с Россией". Памятник кровавой "дружбы народов" уберут из центра Киева в ближайшее время.

Самую известную часть этой композиции – Арку "Дружбы народов" переименуют и подсветят цветами украинского флага, заявили в КГГА.

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Скульптуру 1982 года, которая изображает 2 рабочих как "воссоединение Украины и России", собираются демонтировать уже на этой неделе.

Другую композицию из красного гранита, которая расположена рядом, огородят и будут сносить позже.

Свое отношение к Украине Россия "ознаменовала" зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и сел, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева,

– заявили в ведомости.

Арку "Дружбы народов", которая стала одним из символов Киева, переименуют и подсветят желто-голубыми цветами.

Арку из титановых листов переименуем – старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага,

– добавили в КГГА.

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