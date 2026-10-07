Об этом сообщили в Киевскую МВА.

Что известно о жертвах

Два человека погибли в Киеве.

Тела обнаружили в Дарницком районе. Около 5:32 стало известно, что там фиксируются последствия российской атаки на территории гаражного кооператива.

Обратите внимание! Массированная атака продолжается! Позаботьтесь о своей безопасности. Куда летят российские беспилотники и ракеты, следит 24 Канал.

Последствия ударов в Киеве зафиксировали как минимум сразу в 4 районах города. В частности, в Оболонском районе обломки упали на территорию нежилой застройки, в Подольском были попадания в складские помещения, в Шевченковском – на территорию нежилой застройки, а в Дарницком районе горели обломки на открытой территории.

Напомним, что ночью Россия также нанесла удар по Днепру, баллистическими ракетами и "Калибрами". Там было поражено промышленное предприятие.