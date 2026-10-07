Про це повідомили Київській МВА.

Що відомо про жертв

Дві людини загинули у Києві.

Тіла знайшли у Дарницькому районі. Близько 5:32 стало відомо, що там фіксуються наслідки російської атаки на території гаражного кооперативу.

Зверніть увагу! Масована атака триває! Подбайте про свою безпеку. Куди летять російські безпілотники та ракети, слідкує 24 Канал.

Наслідки ударів у Києві зафіксували щонайменше одразу у 4 районах міста. Зокрема, в Оболонському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, у Подільському були влучання у складські приміщення, у Шевченківському – на територію нежитлової забудови, а у Дарницькому районі горіли уламки на відкритій території.

Нагадаємо, що вночі Росія також завдала удару по Дніпру балістикою та "Калібрами". Там уражене промислове підприємство.