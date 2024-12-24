В Киеве ухудшилось состояние воздуха, – КГГА
Вечером 24 декабря в КГГА сообщили, что в столице средний уровень загрязненности воздуха. Другие мониторинговые сообщества тоже подтверждают это.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на КГГА. Кстати, в Киеве сегодня густой туман, поэтому увидеть рождественскую звезду невозможно.
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Почему ухудшился воздух в Киеве
Соответствующее сообщение КГГА опубликовало в 17:22. Возможной причиной повышения уровня загрязненности назвали метеорологические условия – скорость ветра 24 декабря низкая.
Уровень загрязненности – средний. То есть угрозы здоровью людей пока нет.
Некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль. Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения и влиять на завышенные показатели,
– уточнили в КГГА.
В Укргидрометцентре предупреждали, что туман сохранится до конца суток 24 декабря, будет ночью и утром 25 декабря. Из-за низкой видимости в 200 – 500 метров объявлен І уровень опасности (желтый).
Если же воздух загрязнится еще больше, в КГГА посоветовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. И включить на максимум очиститель воздуха.
Данные SaveEcoBot подтверждают данные КГГА. Более того, некоторые районы на их карте обозначены красным.
По данным специалистов, мелкодисперсная пыль умеренно загрязняет атмосферный воздух, что может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей. Там тоже рекомендуют закрыть окна и пить больше воды.