В Киеве ухудшилось состояние воздуха, – КГГА

Вечером 24 декабря в КГГА сообщили, что в столице средний уровень загрязненности воздуха. Другие мониторинговые сообщества тоже подтверждают это.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на КГГА. Кстати, в Киеве сегодня густой туман, поэтому увидеть рождественскую звезду невозможно.

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Почему ухудшился воздух в Киеве

Соответствующее сообщение КГГА опубликовало в 17:22. Возможной причиной повышения уровня загрязненности назвали метеорологические условия – скорость ветра 24 декабря низкая.

Воздух в Киеве 24 декабря 2024 года загрязнен в разных районах / Скриншот 24 Канала

Уровень загрязненности – средний. То есть угрозы здоровью людей пока нет.

Некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль. Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения и влиять на завышенные показатели,

– уточнили в КГГА.

В Укргидрометцентре предупреждали, что туман сохранится до конца суток 24 декабря, будет ночью и утром 25 декабря. Из-за низкой видимости в 200 – 500 метров объявлен І уровень опасности (желтый).

Если же воздух загрязнится еще больше, в КГГА посоветовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. И включить на максимум очиститель воздуха.

Данные SaveEcoBot подтверждают данные КГГА. Более того, некоторые районы на их карте обозначены красным.

В окрестностях Киева уже красный уровень загрязнения / Скриншот 24 Канала

По данным специалистов, мелкодисперсная пыль умеренно загрязняет атмосферный воздух, что может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей. Там тоже рекомендуют закрыть окна и пить больше воды.