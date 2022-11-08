В Киеве возле метро "Левобережная" горел рынок: видели много скорых

В Киеве вечером 8 ноября возник пожар на рынке возле метро "Левобережная". Впрочем, спасатели быстро справились с ним.

Пожарных вызвали в 18:34. Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

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Огонь мог перекинуться на другие павильоны

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Была угроза распространения огня на другие торговые павильоны, но спасатели смогли остановить это. Уже в 19:26 возгорание было ликвидировано. По словам Водолога, пострадавших нет.

Пожар на рынке в Киеве / Фото ГСЧС:

К тушению пожара привлекли 8 единиц основной и специальной техники, а также 30 человек личного состава.

Пожар на рынке: видео

Что могло вызвать пожар

Спикер озвучила одну из версий. Она говорит, что мог быть перепад напряжения, но это не окончательная версия.

По словам очевидцев, к рынку прибыло много автомобилей скорой помощи. Дыма становилось все больше. На видео видно, что люди не паниковали. Это может свидетельствовать, что возгорание произошло по бытовым причинам.

В Киеве горел рынок: видео

Напомним, что 5 ноября на электроподстанции в Днепре возник масштабный пожар. Сообщалось, что в некоторых районах исчез свет. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших не было.

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