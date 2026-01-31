В Киеве и 2 областях вернули свет критической инфраструктуре
- В Киеве и 2 области вернули электроснабжение критической инфраструктуре после системной аварии.
- Восстановление электричества для бытовых потребителей начато.
Утром Киев остался без света, воды и тепла. Причина тому – авария, которая произошла на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.
Не только в Киеве, но и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроэнергии.
Смотрите также Базы таможенных органов Молдовы вышли из строя: пропуск на границе с Украиной остановили
Какая ситуация со светом в Киеве?
Незадолго до 14:00 в ДТЭК сообщили, что уже вернули электричество критической инфраструктуре Киева. Теперь началось запитывание бытовых потребителей.
В компании уточнили, что восстановление электроснабжения происходит поочередно. Это нужно, чтобы избежать перегрузки сетей и не допустить новых аварий.
Просим использовать электроэнергию экономно. Это поможет стабильнее и быстрее всех заживить,
– призвали в ДТЭК.
Мэр Киева Виталий Кличко в 14.37 сообщил, что работу метро в столице начинают возобновлять на всех трех линиях. Восстанавливают давление воды в системе водо- и теплоснабжения.
Министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что энергоснабжение для критической инфраструктуры возобновлено и в Киевской и Днепропетровской областях.
В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям.
Отдельно министр добавил, что значительный дефицит мощности остается. Поэтому ряд областей остается на аварийных графиках отключений.
Почему часть Украины осталась без света?
- В субботу, в 10:42, из-за технической неисправности одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной Украиной. Поэтому в энергосистеме Украины произошел цепной сбой, и часть блоков атомных электростанций пришлось временно остановить.
- Чтобы предотвратить серьезные повреждения оборудования и сохранить стабильность системы, в отдельных областях ввели аварийные отключения.
- Между тем, Минцифры опровергло, что причиной блекаута в Украине была кибератака.
- Без электроэнергии осталось несколько населенных пунктов Молдовы: Кишинев и пригородов, а также Тараклия, Кагул и Новые Анены. В столице остановилось движение троллейбусов, не работали светофоры. Минэнерго Молдовы заявило, что причина – проблемы в энергосистеме Украины. Из-за падения напряжения на линии Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС система аварийно остановилась.
- В киевском метрополитене из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. Кроме того, из-за аварийных отключений электроснабжения отсутствует водоснабжение во всех районах Киева.