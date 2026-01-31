В Киеве и 2 областях вернули свет критической инфраструктуре

Утром Киев остался без света, воды и тепла. Причина тому – авария, которая произошла на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Не только в Киеве, но и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроэнергии.

Смотрите также Базы таможенных органов Молдовы вышли из строя: пропуск на границе с Украиной остановили

Какая ситуация со светом в Киеве?

Незадолго до 14:00 в ДТЭК сообщили, что уже вернули электричество критической инфраструктуре Киева. Теперь началось запитывание бытовых потребителей.

В компании уточнили, что восстановление электроснабжения происходит поочередно. Это нужно, чтобы избежать перегрузки сетей и не допустить новых аварий.

Просим использовать электроэнергию экономно. Это поможет стабильнее и быстрее всех заживить,

– призвали в ДТЭК.

Мэр Киева Виталий Кличко в 14.37 сообщил, что работу метро в столице начинают возобновлять на всех трех линиях. Восстанавливают давление воды в системе водо- и теплоснабжения.

Министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что энергоснабжение для критической инфраструктуры возобновлено и в Киевской и Днепропетровской областях.

В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям.

Отдельно министр добавил, что значительный дефицит мощности остается. Поэтому ряд областей остается на аварийных графиках отключений.

Почему часть Украины осталась без света?