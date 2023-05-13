В Киеве и большинстве областей – тревога: возможна атака беспилотниками

Ночью 13 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки. Вероятно, враг запускает беспилотников.

Сначала тревоги объявили на Востоке и на Юге, а затем сирены дошли и до Киева. Актуальную информацию о ситуации в регионах для вас собирает 24 Канал.

Обратите внимание В Николаеве – прилет по гражданскому объекту, пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке

02:27 В Одессе раздался взрыв.

В Николаеве после атаки возник пожар – пострадало предприятие, а в 3 квартирах пятиэтажки возник пожар. Также пострадало учебное заведение.

02:21 Воздушную тревогу по состоянию на этот момент объявили в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Кировоградской области;

Винницкой области;

Черкасской области.

Берегите себя!