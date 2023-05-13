В Киеве и большинстве областей – тревога: возможна атака беспилотниками

13 мая 2023, 02:24
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Ночью 13 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки. Вероятно, враг запускает беспилотников.

Сначала тревоги объявили на Востоке и на Юге, а затем сирены дошли и до Киева. Актуальную информацию о ситуации в регионах для вас собирает 24 Канал.

Обратите внимание В Николаеве – прилет по гражданскому объекту, пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке

 

 

02:27 В Одессе раздался взрыв.

В Николаеве после атаки возник пожар – пострадало предприятие, а в 3 квартирах пятиэтажки возник пожар. Также пострадало учебное заведение.

02:21 Воздушную тревогу по состоянию на этот момент объявили в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Кировоградской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области.

Берегите себя!

Автор: Іван Магуряк