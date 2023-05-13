В Киеве и большинстве областей – тревога: возможна атака беспилотниками
13 мая 2023, 02:24Читати новину українською
Ночью 13 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки. Вероятно, враг запускает беспилотников.
Сначала тревоги объявили на Востоке и на Юге, а затем сирены дошли и до Киева. Актуальную информацию о ситуации в регионах для вас собирает 24 Канал.
Обратите внимание В Николаеве – прилет по гражданскому объекту, пожар вспыхнул в жилой пятиэтажке
02:27 В Одессе раздался взрыв.
В Николаеве после атаки возник пожар – пострадало предприятие, а в 3 квартирах пятиэтажки возник пожар. Также пострадало учебное заведение.
02:21 Воздушную тревогу по состоянию на этот момент объявили в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Кировоградской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области.
Берегите себя!