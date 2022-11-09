Первые сообщения о тревогах 9 ноября начали появляться в 12:07. По состоянию на 13:00 вся Украина, кроме временно оккупированного Крыма, стала "оранжевой".

Внимание Наступление на Бахмут, группировка войск в Беларуси: карта боевых действий по состоянию на 9 ноября

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:00 / Скриншот ЄМапа

В Беларуси подняли истребители

В телеграмм-канале "Белорусский Гаюн", который мониторит военную активность в Беларуси, сообщили о взлете истребителя МиГ-31К.

Враждебная активность в воздушном пространстве Беларусь:

12:55 Мачулищи. Взлет МиГ-31К.

12:57 Барановичи. Взлет истребителя.

13:13 Солигорск. Пролет истребителя. Направление – юго-восток.

13:14 Барановичи. Взлет истребителя.

13:20 Несвиж. Летел истребитель в сторону востока.

13:21 Глуск. Летел истребитель. Направление – юго-восток.

Обратите внимание! Боевые самолеты МиГ-31 являются основным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Эту ракету очень тяжело перехватить даже специализированными противоракетными комплексами. Эта ракета относится к новейшим, она была принята на вооружение России в 2018 году и по имеющейся информации говорится об изготовлении всего нескольких десятков таких ракет.

Где и сколько авиатехники разместил враг

Российская авиация рассредоточена примерно на 40 аэропортах: в оккупированном Крыму, России и Белоруссии. В то же время в Беларуси только недавно появились самолеты класса МиГ-31К.

Беларусь предоставила России свою территорию не только для вторжения в Украину, но и бомбардировки украинских городов.

Согласно данным разведки, в России осталось 120 ракет "Искандер". При этом такие ракеты, как Х-101 и "Калибр", россияне могут производить самостоятельно.

​Интересно – сколько ракет осталось в России: смотрите видео

Силы ПВО защищают украинское небо

В то же время Украина получает все больше систем воздушной обороны, поэтому защита нашего неба становится все более надежной. Воздушные силы ВСУ метко сбивают вражеские цели и оберегают мирное население, объекты инфраструктуры от ударов российской авиации.

7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.