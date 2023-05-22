В Киеве и во многих областях объявляли воздушную тревогу

Вечером 22 мая во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Тревожные сирены звучали в столице, а также в северных, южных и восточных регионах.

Воздушная тревога в большинстве регионов длилась недолго. Однако на некоторых прифронтовых территориях есть угроза артиллерийских обстрелов.

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Вечером во многих областях объявляли воздушную тревогу

В Великой Писаревке Сумской области объявили об угрозе артиллерийского обстрела.В Никополе и Марганце Днепропетровской области предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов. Людей призывали перейти в укрытие.СМИ сообщили о звуках взрывов в Энергодаре.В Запорожской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии тревогу объявили в Харьковской и Донецкой областях из-за угрозы ЗРК/ОТРК.Мониторинговая группа сообщила, что оккупанты выпустили С-300 по Харьковской области.В Киеве, Киевской, Полтавской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Мониторинговые группы сообщили о вероятности атаки российских БПЛА.В Николаевской, Одесской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу. Глава Николаевской ОВА сказал, что это ожидаемо и призвал местных жителей быть осторожными.В Большинстве регионах объявили об отбое, а мониторинговые группы сообщили об отсутствии баллистической угрозы.Возникла угроза обстрела приграничных территорий Чугуевского района Харьковской области. Людей призывают быть осторожными.СМИ сообщили о неизвестных взрывах в Херсоне.В настоящее время воздушная тревога сохраняется в Запорожской, Донецкой, Луганской областях, в Никопольском районе Днепропетровской области и во временно оккупированном Крыму.В КГГА сообщили, что в нескольких районах Киева сработал сигнал электросирены. Однако местные власти подчеркнули, что на территории столицы сейчас нет воздушной тревоги.В Донецкой и Запорожской областях объявили об отбое воздушной тревоги.