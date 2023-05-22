В Киеве и во многих областях объявляли воздушную тревогу

22 мая 2023, 23:08
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Вечером 22 мая во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Тревожные сирены звучали в столице, а также в северных, южных и восточных регионах.

Воздушная тревога в большинстве регионов длилась недолго. Однако на некоторых прифронтовых территориях есть угроза артиллерийских обстрелов. 

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Вечером во многих областях объявляли воздушную тревогу

22:10 В Великой Писаревке Сумской области объявили об угрозе артиллерийского обстрела.22:17 В Никополе и Марганце Днепропетровской области предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов. Людей призывали перейти в укрытие.22:32 СМИ сообщили о звуках взрывов в Энергодаре. 22:44 В Запорожской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии тревогу объявили в Харьковской и Донецкой областях из-за угрозы ЗРК/ОТРК.22:56 Мониторинговая группа сообщила, что оккупанты выпустили С-300 по Харьковской области.23:03 В Киеве, Киевской, Полтавской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Мониторинговые группы сообщили о вероятности атаки российских БПЛА.23:06 В Николаевской, Одесской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу. Глава Николаевской ОВА сказал, что это ожидаемо и призвал местных жителей быть осторожными.23:17 В Большинстве регионах объявили об отбое, а мониторинговые группы сообщили об отсутствии баллистической угрозы.23:27 Возникла угроза обстрела приграничных территорий Чугуевского района Харьковской области. Людей призывают быть осторожными.23:31 СМИ сообщили о неизвестных взрывах в Херсоне.23:34 В настоящее время воздушная тревога сохраняется в Запорожской, Донецкой, Луганской областях, в Никопольском районе Днепропетровской области и во временно оккупированном Крыму. 23:35 В КГГА сообщили, что в нескольких районах Киева сработал сигнал электросирены. Однако местные власти подчеркнули, что на территории столицы сейчас нет воздушной тревоги.23:44 В Донецкой и Запорожской областях объявили об отбое воздушной тревоги.
Автор: Анастасія Кушпіт