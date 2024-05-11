Днем 11 мая ряд регионов Украины “покраснел”. Жителей областей, где объявлена угроза, просят находиться в безопасных местах.
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В Киеве и области – тревога
Перед тем, как воздушная тревога начала распространяться по стране, появилась информация об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Позже заявили также об угрозе использования баллистического вооружения.
В то же время информации о выходах баллистики не поступало.
Во время воздушной тревоги важно находиться в безопасном месте. Нужно не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в ближайшее убежище или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь.
В Украине угроза баллистики / Скриншот 24 Канала
Россияне начали наступление на Харьковскую область
- Россияне усилили давление на Харьковском направлении. Это не стало сюрпризом, ведь оккупанты постоянно обстреливают областной центр КАБами и направляют туда "Шахеды" из Белгорода и Курска. Аналитики американского Института изучения войны проанализировали, какие шансы россиян попытаться захватить Харьков.
- Аналитики писали о 35 – 50 тысяч вражеских войск, которые там сосредоточил враг. Перед этим заместитель главы разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия сосредоточила на границе с Харьковом 35 тысяч военных, однако потенциально их количество хотят увеличить до 50 – 70 тысяч.
- Хотя, по информации ГУР, этого недостаточно для операции захвата Харькова или Сум.