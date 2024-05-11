Днем 11 мая ряд регионов Украины “покраснел”. Жителей областей, где объявлена угроза, просят находиться в безопасных местах.

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В Киеве и области – тревога

Перед тем, как воздушная тревога начала распространяться по стране, появилась информация об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Позже заявили также об угрозе использования баллистического вооружения.

В то же время информации о выходах баллистики не поступало.

Во время воздушной тревоги важно находиться в безопасном месте. Нужно не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в ближайшее убежище или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь.



В Украине угроза баллистики / Скриншот 24 Канала

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