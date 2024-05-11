Вдень 11 травня низка регіонів України "почервоніла". Жителів областей, де оголошено загрозу, просять перебувати у безпечних місцях.
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У Києві та області – тривога
Перед тим, як повітряна тривога почала ширитись країною, з'явилась інформація про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Пізніше заявили також про загрозу використання балістичного озброєння.
Під час повітряної тривоги важливо перебувати у безпечному місці. Потрібно не нехтувати власною безпекою та пройти до найближчого сховища або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.
В Україні загроза балістики / Скриншот 24 Каналу
Росіяни почали наступ на Харківщину
- Росіяни посилили тиск на Харківському напрямку. Це не стало сюрпризом, адже окупанти постійно обстрілюють обласний центр КАБами та спрямовують туди "Шахеди" з Бєлгорода та Курська. Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, які шанси росіян спробувати захопити Харків.
- Аналітики писали про 35 – 50 тисяч ворожих військ, які там зосередив ворог. Перед цим заступник очільника розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія зосередила на кордоні з Харковом 35 тисяч військових, проте потенційно їхню кількість хочуть збільшити до 50 – 70 тисяч.
- Хоч, за інформацією ГУР, цього недостатньо для операції захоплення Харкова чи Сум.