Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Смотрите также Россия снова запускала "Шахеды": какие области были под угрозой

07:35, 5 декабря Ракета продолжает движение в юго-западном направлении.

07:32, 5 декабря В Воздушных силах подчеркнули: "Чернигов в укрытие".

07:31, 5 декабря Где сейчас воздушная тревога

07:29, 5 декабря Ракета на Черниговщине в направлении Чернигова.

07:26, 5 декабря Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.

07:24, 5 декабря Киевская область - ракетная опасность.

07:23, 5 декабря В Киеве объявлена воздушная тревога.