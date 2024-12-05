Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
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07:35, 5 декабря
Ракета продолжает движение в юго-западном направлении.
07:32, 5 декабря
В Воздушных силах подчеркнули: "Чернигов в укрытие".
07:31, 5 декабря
Где сейчас воздушная тревога
07:29, 5 декабря
Ракета на Черниговщине в направлении Чернигова.
07:26, 5 декабря
Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.
07:24, 5 декабря
Киевская область - ракетная опасность.
07:23, 5 декабря
В Киеве объявлена воздушная тревога.
07:21, 5 декабря
Черниговская, Сумская области - ракетная опасность.