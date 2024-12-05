Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

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В яких областях небезпека атаки ворога

07:35, 5 грудня Ракета продовжує рух в південно-західному напрямку.

07:32, 5 грудня В Повітряних силах наголосили: "Чернігів в укриття".

07:31, 5 грудня Де зараз повітряна тривога

07:29, 5 грудня Ракета на Чернігівщині в напрямку Чернігова.

07:26, 5 грудня Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу.

07:24, 5 грудня Київська область - ракетна небезпека.

07:23, 5 грудня У Києві оголошена повітряна тривога.