Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
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В яких областях небезпека атаки ворога
07:35, 5 грудня
Ракета продовжує рух в південно-західному напрямку.
07:32, 5 грудня
В Повітряних силах наголосили: "Чернігів в укриття".
07:31, 5 грудня
Де зараз повітряна тривога
07:29, 5 грудня
Ракета на Чернігівщині в напрямку Чернігова.
07:26, 5 грудня
Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу.
07:24, 5 грудня
Київська область - ракетна небезпека.
07:23, 5 грудня
У Києві оголошена повітряна тривога.
07:21, 5 грудня
Чернігвська, Сумська області - ракетна небезпека.