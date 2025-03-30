Отмечается, что иностранцы примут участие в мероприятиях, которые будут охраняться, передает 24 Канал со ссылкой на Управление госохраны Украины.

Смотрите также Wizz Air планирует возвращение в Украину: будущее соглашение с аэропортами Львова и Киева

В Киеве и области будут действовать ограничения

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Военнослужащие УГО совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом иностранных делегаций.

Они также могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их.