Зазначається, що іноземці візьмуть участь у заходах, які охоронятимуться, передає 24 Канал із посиланням на Управління держохорони України.

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У Києві та області діятимуть обмеження

У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Військовослужбовці УДО спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом іноземних делегацій.

Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.