В Киеве и области была тревога из-за неизвестного воздушного объекта

В Киеве и области 1 марта была объявлена воздушная тревога. В небе обнаружили неизвестный воздушный объект.

Местных жителей просили находиться в укрытиях. В столице и области могла работать наша ПВО.

К теме В Киеве и нескольких областях была сирена из-за неизвестного объекта

В Киеве и области заметили воздушный объект

Как стало известно, в небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим была возможна работа сил и средств ПВО.

Будьте в укрытиях или других безопасных местах до отбоя!

– призывали в Киевской ОВА.

В мониторинговых группах сообщали, что тревога в Киевской области раздавалась из-за неустановленного воздушного объекта – шара или БпЛА.

Начальник КГВА Сергей Попко подтвердил, что в воздушном пространстве возле Киева был обнаружен воздушный объект.

"Возможна работа сил и средств ПВО. Не паникуйте. Оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" –заявил Попко.

Уже в 12:10 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. В области сирена закончилась в 12:43.

Оккупанты бьют по Украине: последние атаки врага