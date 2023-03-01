В Киеве и области была тревога из-за неизвестного воздушного объекта
Источник:КОВА
В Киеве и области 1 марта была объявлена воздушная тревога. В небе обнаружили неизвестный воздушный объект.
Местных жителей просили находиться в укрытиях. В столице и области могла работать наша ПВО.
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В Киеве и области заметили воздушный объект
Как стало известно, в небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим была возможна работа сил и средств ПВО.
Будьте в укрытиях или других безопасных местах до отбоя!
– призывали в Киевской ОВА.
В мониторинговых группах сообщали, что тревога в Киевской области раздавалась из-за неустановленного воздушного объекта – шара или БпЛА.
Начальник КГВА Сергей Попко подтвердил, что в воздушном пространстве возле Киева был обнаружен воздушный объект.
"Возможна работа сил и средств ПВО. Не паникуйте. Оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" –заявил Попко.
Уже в 12:10 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. В области сирена закончилась в 12:43.
Оккупанты бьют по Украине: последние атаки врага
- 1 марта Россия вывела в Черное море большое количество кораблей, среди которых ракетоносители. Из-за вражеских кораблей в море в Украине повышенная угроза ракетных атак.
- Напомним, что ночью 27 февраля оккупанты выпустили по Украине 14 "Шахидов", 11 из которых силам ПВО удалось сбить.
- Дроны нанесли удар по Хмельницкому, в результате чего погибли двое спасателей. Кстати, 9 "Шахидов" были сбиты вокруг Киева.
- Еще одна атака "Шахидами" произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта. По данным Воздушных сил ВСУ, 4 "Шахида" были запущены и столько же сбиты.
- Глава Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин сообщал о сбитии "Шахидов". Так, ПВО работала в Кременчуге, который Россия неоднократно атаковала ракетами.