В Киеве и области в результате атаки есть разрушения и пострадавшие, вспыхнули пожары

Всю ночь и утро Россия атакует Украину дронами и ракетами. Под вражеским ударом, в частности, оказались Киев и область, там есть серьезные повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и руководителя областной военной администрации Николая Калашника.

Какие последствия атаки на Киев?

Тимур Ткаченко сообщил, что из-за атаки есть последствия в Святошинском районе столицы. Есть повреждения остекления окон многоэтажного дома. Также, по его словам, есть заблокированные люди в квартире.

Сначала он сообщил предварительную информацию об одной пострадавшей в результате атаки. Впоследствии, согласно обнародованной информации, количество раненых возросло до трех, среди них ребенок 16 лет.

Какие повреждения в области?

По данным ОВА, в Вышгородском районе в результате вражеской атаки произошел пожар частного двухэтажного дома. К сожалению, в результате вражеского удара там погибла женщина 1949 года рождения.

Еще три человека в этом районе получили ранения, в частности мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения. У всех трех, как отмечается, есть осколочные ранения.

В Обуховском районе известно о разрушении двух частных домов. В помещениях выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

Что известно о массированной атаке?