В Киеве и Одессе сообщают о проблемах со светом и водой

Российская армия утром 26 августа осуществила массированную атаку дронами и ракетами по украинским городам. В Киеве и Одессе уже начались перебои со светом после взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Кроме того, также фиксируют проблемы с водоснабжением.

К теме В Киеве взрывы: на подступах к городу работает ПВО

В Киеве в нескольких районах проблемы со светом

После того, как прозвучали взрывы во время массированной атаки врага, в Киеве начались перебои со светом в некоторых районах, о чем пишут местные телеграм-каналы. В нескольких районах электроэнергия исчезла вообще.

Впоследствии эту информацию подтвердил и мэр украинской столицы Виталий Кличко. По состоянию на 08:56 воздушная тревога в городе и области продолжается.

В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети,

– написал глава Киева.

Кроме того, Кличко сообщил, что на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением. У Киевводоканале написали, что сейчас отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

"Специалисты делают все возможное для восстановления работы оборудования. Следите за дальнейшими сообщениями", – написали в компании.

В то же время о проблемах со светом сообщил и городской голова Броваров, что под Киевом, – Игорь Сапожко. Он отметил, что в некоторых микрорайонах Броваров временно отсутствует электроснабжение. Причины этих отключений еще выясняют.

В Одессе также исчез свет после взрывов

О проблемах со светом в Одессе стало известно около 08:37. Корреспондентка 24 Канала сообщила, что в нескольких районах города исчезал свет, но через несколько секунд он снова появился. Также фиксировали проблемы с интернетом и водоснабжением.

Уже в 08:58 стало известно, что в некоторых районах исчез свет вообще. Сейчас о последствиях атаки в Одессе местные власти не сообщали.

Корреспонденты Суспильного также писали, что в Кривом Роге наблюдаются перебои с электроснабжением.