Ночью Киев, Одесса, Запорожье, Прилуки и Павлоград подверглись дроновой и ракетной атаке. Известно о более 10 погибших и десятки раненых, передает 24 Канал.

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Ракетная опасность

В 08:00 военные сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

В 08:03 стало известно о движении вражеской цели на Конотоп.

В 08:09 Воздушные силы сообщили о движении ракеты в Киев.

Где есть ракетная угроза: смотрите на карте

Напомним, что в столице в результате прямого попадания баллистической ракеты разрушен подъезд 9-этажного дома. Снаряд прошел через все этажи. Спасатели ищут людей под завалами.

В результате ночной атаки в столице зафиксировано повреждение элементов транспортной инфраструктуры. Из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение отдельных трамвайных маршрутов, перекрыты автомобильные дороги на нескольких улицах.