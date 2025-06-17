Уночі Київ, Одеса, Запоріжжя, Прилуки та Павлоград зазнали дронової та ракетної атаки. Відомо про понад 10 загиблих та десятки поранених, передає 24 Канал.

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Ракетна небезпека

О 08:00 військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 08:03 стало відомо про рух ворожої цілі на Конотоп.

О 08:09 Повітряні сили повідомили про рух ракети на Київ.

Де є ракетна загроза: дивіться на карті

Нагадаємо, що у столиці внаслідок прямого влучання балістичної ракети зруйновано під'їзд 9-поверхового будинку. Снаряд пройшов через усі поверхи. Рятувальники шукають людей під завалами.