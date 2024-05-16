Утром в Киеве, Полтаве, Запорожье, Сумах, Днепре и ряде других городов раздалась сирена. Воздушные силы заявили об угрозе ракетного удара.

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Возможна атака баллистикой

В 08:16 Воздушные силы предупредили о возможности применения оккупантами баллистического вооружения с востока. Тревогу объявили для Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областей.

В 8:20 стало известно о движении ракеты с востока в направлении Полтавщины.