По всей Украине – была воздушная тревога: в Харькове были слышны взрывы

В Киеве и в нескольких областях Украины ночью 31 июля прозвучали сигналы воздушной тревоги. В Харькове уже слышали несколько громких взрывов

Предварительно оккупанты обстреляли город ракетами С-300. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, находиться в укрытиях до момента, когда раздаются отбои.

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Какая ситуация с воздушной тревогой в регионах

По всей Украине – отбои воздушной тревоги.

00:48 В настоящее время воздушная тревога еще продолжается в таких областях нашей страны:

Николаевская;

Херсонская;

Кировоградская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Луганская;

Полтавская;

Сумская;

Харьковская;

город Киев;

АР Крым.

Почему важно находиться в укрытии во время тревоги

В Украине почти полтора года продолжается полномасштабная война, а люди порой продолжают пренебрегать базовыми правилами безопасности. Важно помнить, что заранее продуманные личные правила безопасности во время тревоги – ваша сохраненная жизнь.

В общем, как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно уходить в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания, но и ударной волны, от которой часто страдают или гибнут люди.

Если в помещении нет укрытия, следует пользоваться правилом "двух стен", а также находиться подальше от окна и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.

Кроме того, есть опасность поражения обломками вражеских дронов или ракет. Поэтому всегда нужно беспокоиться о собственной безопасности и пользоваться правилами, которые помогут сохранить жизнь.

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