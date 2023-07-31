По всей Украине – была воздушная тревога: в Харькове были слышны взрывы

31 июля 2023, 00:11
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В Киеве и в нескольких областях Украины ночью 31 июля прозвучали сигналы воздушной тревоги. В Харькове уже слышали несколько громких взрывов

Предварительно оккупанты обстреляли город ракетами С-300. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, находиться в укрытиях до момента, когда раздаются отбои.

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Какая ситуация с воздушной тревогой в регионах

01:55 По всей Украине – отбои воздушной тревоги.

00:48 В настоящее время воздушная тревога еще продолжается в таких областях нашей страны:

  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Кировоградская;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • город Киев;
  • АР Крым.
00:45 В Воздушных силах сообщили, что в западных и центральных областях отбой воздушной тревоги.00:37 Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в Харькове было слышно два прилета. По его словам, предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет.00:11 В Полиции Харьковской области подчеркнули, что в Харькове слышны взрывы. Там призвали людей не подходить к окнам и проходить в укрытие. Кроме того, обо всех разрушениях, пострадавших, они просят сообщать на спецлинию полиции 102.00:10 В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Востока. Они призывали граждан направляться к укрытиям.00:09 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил взрывы в Харькове. Он призвал жителей города Харькова и области находиться в укрытиях.00:08 В Харькове прогремели несколько взрывов. Предварительно город находится под атакой ракет С-300. 00:02 Воздушные Силы сообщили о тревоге в Харьковской области. Там призвали немедленно уходить в укрытие.

Почему важно находиться в укрытии во время тревоги

  • В Украине почти полтора года продолжается полномасштабная война, а люди порой продолжают пренебрегать базовыми правилами безопасности. Важно помнить, что заранее продуманные личные правила безопасности во время тревоги – ваша сохраненная жизнь.
  • В общем, как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно уходить в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания, но и ударной волны, от которой часто страдают или гибнут люди.
  • Если в помещении нет укрытия, следует пользоваться правилом "двух стен", а также находиться подальше от окна и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.
  • Кроме того, есть опасность поражения обломками вражеских дронов или ракет. Поэтому всегда нужно беспокоиться о собственной безопасности и пользоваться правилами, которые помогут сохранить жизнь.

Автор: Владислав Кравцов