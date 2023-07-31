По всей Украине – была воздушная тревога: в Харькове были слышны взрывы
31 июля 2023, 00:11Читати новину українською
В Киеве и в нескольких областях Украины ночью 31 июля прозвучали сигналы воздушной тревоги. В Харькове уже слышали несколько громких взрывов
Предварительно оккупанты обстреляли город ракетами С-300. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, находиться в укрытиях до момента, когда раздаются отбои.
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Какая ситуация с воздушной тревогой в регионах01:55 По всей Украине – отбои воздушной тревоги.
00:48 В настоящее время воздушная тревога еще продолжается в таких областях нашей страны:
- Николаевская;
- Херсонская;
- Кировоградская;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Харьковская;
- город Киев;
- АР Крым.
Почему важно находиться в укрытии во время тревоги
- В Украине почти полтора года продолжается полномасштабная война, а люди порой продолжают пренебрегать базовыми правилами безопасности. Важно помнить, что заранее продуманные личные правила безопасности во время тревоги – ваша сохраненная жизнь.
- В общем, как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, нужно немедленно уходить в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания, но и ударной волны, от которой часто страдают или гибнут люди.
- Если в помещении нет укрытия, следует пользоваться правилом "двух стен", а также находиться подальше от окна и дверей. В любом случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.
- Кроме того, есть опасность поражения обломками вражеских дронов или ракет. Поэтому всегда нужно беспокоиться о собственной безопасности и пользоваться правилами, которые помогут сохранить жизнь.