В Киеве и ряде областей была тревога: Россия ударила по Николаеву

16 мая 2023, 23:11
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Поздним вечером 16 мая в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стал запуск врагом крылатых ракет.

Сначала раздались взрывы в Николаеве. Тогда же в Киеве прозвучали сирены. Актуальную информацию о том, что происходит в регионах, где объявлена тревога, для вас собирает 24 Канал.

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17 мая

Берегите себя!

00:13 Отбой тревоги в Киеве, Киевской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.00:08 Отбой тревоги в Одесской и Херсонской областях.

 

16 мая

23:48 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела Николаеву одна женщина пострадала.23:36 Воздушная тревога была объявлена в западных регионах: Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской областях.23:35 Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о прилетах в городе. В результате вспыхнули пожары, на местах работают все соответствующие службы.

23:12 Воздушную тревогу объявили в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Херсонской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области.

Если в вашем регионе объявлена тревога – немедленно направляйтесь в укрытие. Сохраняйте спокойствие и помните, что фиксировать ПВО на фото или видео запрещено! Берегите себя!

23:10 В Николаеве прогремели несколько взрывов. Мониторинговые группы сообщают, что Россия произвела запуск крылатых ракет "Калибр".
Автор: Іван Магуряк