В Киеве и ряде областей была тревога: Россия ударила по Николаеву
16 мая 2023, 23:11Читати новину українською
Поздним вечером 16 мая в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стал запуск врагом крылатых ракет.
Сначала раздались взрывы в Николаеве. Тогда же в Киеве прозвучали сирены. Актуальную информацию о том, что происходит в регионах, где объявлена тревога, для вас собирает 24 Канал.
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17 мая
Берегите себя!00:13 Отбой тревоги в Киеве, Киевской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.00:08 Отбой тревоги в Одесской и Херсонской областях.
16 мая23:48 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела Николаеву одна женщина пострадала.23:36 Воздушная тревога была объявлена в западных регионах: Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской областях.23:35 Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о прилетах в городе. В результате вспыхнули пожары, на местах работают все соответствующие службы.
23:12 Воздушную тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Херсонской области;
- Николаевской области;
- Одесской области.
Если в вашем регионе объявлена тревога – немедленно направляйтесь в укрытие. Сохраняйте спокойствие и помните, что фиксировать ПВО на фото или видео запрещено! Берегите себя!23:10 В Николаеве прогремели несколько взрывов. Мониторинговые группы сообщают, что Россия произвела запуск крылатых ракет "Калибр".