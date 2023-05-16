В Киеве и ряде областей была тревога: Россия ударила по Николаеву

Поздним вечером 16 мая в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стал запуск врагом крылатых ракет.

Сначала раздались взрывы в Николаеве. Тогда же в Киеве прозвучали сирены. Актуальную информацию о том, что происходит в регионах, где объявлена тревога, для вас собирает 24 Канал.

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17 мая

Берегите себя!

Отбой тревоги в Киеве, Киевской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.Отбой тревоги в Одесской и Херсонской областях.

16 мая

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела Николаеву одна женщина пострадала.Воздушная тревога была объявлена в западных регионах: Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской областях.Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о прилетах в городе. В результате вспыхнули пожары, на местах работают все соответствующие службы.

23:12 Воздушную тревогу объявили в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Одесской области.

Если в вашем регионе объявлена тревога – немедленно направляйтесь в укрытие. Сохраняйте спокойствие и помните, что фиксировать ПВО на фото или видео запрещено! Берегите себя!

В Николаеве прогремели несколько взрывов. Мониторинговые группы сообщают, что Россия произвела запуск крылатых ракет "Калибр".