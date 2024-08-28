Во время одной из массированных атак на Киевщине прямо на дом упал “Шахед” – у дрона закончилось топливо. Хозяева не пострадали, но здание частично разрушено.

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Что известно о тревоге по баллистике вечером 28 августа

21:47, 28 августа Где сейчас тревога Хотя есть отбой по баллистике, некоторые регионы все же красные.

21:43, 28 августа Воздушные силы объявили об отбое тревоги по баллистике.

21:43, 28 августа В Киеве отбой.

21:35, 28 августа Мониторинговые каналы написали, что на Киев могли лететь две баллистические ракеты с Курщины или Воронежчины – возможно, северокорейские. Предположительно, по ним отработала ПВО. Но это не официальная информация.

21:33, 28 августа Тревоги на Ровенщине и Хмельнитчине – вероятно, превентивные.

21:29, 28 августа В КГВА призвали пройти в укрытие.

21:27, 28 августа Взрыв в Сумах.

21:26, 28 августа Ракета курсом на Киевщину! – ВС