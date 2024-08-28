Що відомо про тривогу
21:43, 28 серпня
Повітряні сили оголосили про відбій тривоги по балістиці.
21:43, 28 серпня
У Києві відбій.
21:35, 28 серпня
Моніторингові канали написали, що на Київ могли летіти дві балістичні ракети з Курщини або Воронежчини – можливо, північнокорейські. Імовірно, по них відпрацювала ППО. Та це не офіційна інформація.
21:33, 28 серпня
Тривоги на Рівненщині та Хмельниччині – імовірно, превентивні.
21:29, 28 серпня
У КМВА закликали пройти в укриття.
21:27, 28 серпня
Вибух у Сумах.
21:26, 28 серпня
Ракета курсом на Київщину! – ПС
21:25, 28 серпня
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! – ПС