Що відомо про тривогу

21:43, 28 серпня

Повітряні сили оголосили про відбій тривоги по балістиці.

21:43, 28 серпня

У Києві відбій.

21:35, 28 серпня

Моніторингові канали написали, що на Київ могли летіти дві балістичні ракети з Курщини або Воронежчини – можливо, північнокорейські. Імовірно, по них відпрацювала ППО. Та це не офіційна інформація.

21:33, 28 серпня

Тривоги на Рівненщині та Хмельниччині – імовірно, превентивні.

21:29, 28 серпня

У КМВА закликали пройти в укриття.

21:27, 28 серпня

Вибух у Сумах.

21:26, 28 серпня

Ракета курсом на Київщину! – ПС

21:25, 28 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! – ПС