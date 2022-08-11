Фактически по всей Украине – воздушная тревога: немедленно в укрытие

Фактически по всей Украине по состоянию на 19:20 11 августа оповещают о воздушной тревоге. Людей призвали немедленно идти в укрытие.

В прошлый раз о масштабной воздушной тревоге оповещали в 13:19. Украинцам напоминают, что, когда оповещают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

Заметьте Должно быть правилом: после трагической ночи на Днепропетровщине людей просят не игнорировать сирены

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя, ведь оно спасает жизнь.