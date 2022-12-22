Сирены начали звучать около 11:20, поэтому людям советовали спуститься в укрытие. В телеграм-канале Monitor сообщали об активности тактической авиации по линии фронта, что и было причиной воздушной тревоги.

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Однако через полчаса, около 11:45, в регионах последовали отбои.

Где объявляли воздушную тревогу

Киев и Киевская область,

Полтавская,

Черкасская,

Кировоградская,

Николаевская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Харьковская,

Донецкая,

Луганская область и АР Крым.

На праздники могут быть массированные атаки

В Воздушных силах отмечают, что террористическая тактика врага не изменилась – скорее всего, он будет продолжать массированные ракетные атаки. В разведке убеждены, что новогодние праздники не остановят оккупантов, а наоборот, могут стать поводом для обстрелов.

Россияне хотят, чтобы украинцы на Новый год сидели в блэкауте, поэтому бьют по энергетической системе. Так, Россия уже запустила более 1 000 тяжелых ракет и дронов-камикадзе именно по украинским электросетям.

Однако украинское ПВО готово к вероятным атакам. С течением времени эта готовность только усиливается. К примеру, 21 декабря США объявили, что передадут Украине долгожданную систему ПВО "Патриот".