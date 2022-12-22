Сирени почали лунати близько 11:20, тож людям радили спуститись в укриття. У телеграм-каналі Monitor повідомляли про активність тактичної авіації вздовж лінії фронту, що й було причиною повітряної тривоги.
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Однак через пів години, близько 11:45, в регіонах пішли відбої.
Де оголосили повітряну тривогу
- Київ та Київська область,
- Полтавська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Харківська,
- Донецька,
- Луганська область та АР Крим.
На свята можуть бути масовані атаки
У Повітряних силах зазначають, що терористична тактика ворога не змінилась – скоріше за все, він буде продовжувати масовані ракетні атаки. У розвідці переконані, що новорічні свята не зупинять окупантів, а навпаки можуть стати приводом для обстрілів.
Росіяни хочуть, аби українці на Новий рік сиділи у блекауті, тому б'ють по енергетиці. Так, Росія вже запустила понад 1000 важких ракет і дронів-камікадзе саме по українських електромережах.
Однак українська ППО готова до ймовірних атак. З часом ця готовність лише посилюється. Наприклад, 21 грудня США оголосили, що передадуть Україні довгоочікувану систему ППО "Паторіот".