Беспокойным стало утро для жителей ряда областей Украины. А все потому, что сначала сирены звучали на Востоке, а затем перекинулись в Центр и Север нашего государства. Отметим, что по состоянию на 07:35 карта воздушных тревог начала "зеленеть".

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В каких областях включали сирены

Донецкая;

Запорожская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Сумская;

Полтавская;

Кировоградская;

Черкасская;

Киевская;

Черниговская;

Винницкая;

Житомирская области.



Карта воздушных тревог по Украине / Скриншот карты