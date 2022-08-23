Беспокойным стало утро для жителей ряда областей Украины. А все потому, что сначала сирены звучали на Востоке, а затем перекинулись в Центр и Север нашего государства. Отметим, что по состоянию на 07:35 карта воздушных тревог начала "зеленеть".

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В каких областях включали сирены

  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Кировоградская;
  • Черкасская;
  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Винницкая;
  • Житомирская области.


Карта воздушных тревог по Украине / Скриншот карты

Чрезвычайно важно в ближайшие несколько дней не игнорировать сообщения о воздушных тревогах. Как только прозвучали сирены – отправляйтесь немедленно в укрытия. Там следует оставаться, пока не будет сообщения об отбое. Такой простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.