В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: из-за падения обломков пылает дом в столице
30 мая 2023, 02:07Читати новину українською
В ночь на 30 мая воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей. Сирены раздаются из-за атаки дронами-камикадзе "Шахед". Будьте осторожны и не покидайте укрытий.
Россияне продолжают терроризировать жителей Украины. В ночь на 30 мая враг запустил дроны-камикадзе "Шахед". Часть из них полетела в Киевскую область, что стало причиной включения воздушной тревоги.
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Что известно о воздушной тревоге02:47 Корреспонденты сообщают, что в Киеве прогремели повторные взрывы.02:45 Monitor пишет: "Киевляне, держимся. Цели с обоих берегов".02:41 По словам Кличко, экстренные службы отправились также в Голосеевский район города Киева.02:36 Виталий Кличко добавил, что в Подольский район отправились все службы. Он также призвал не покидать укрытий до тех пор, пока не завершится воздушная тревога. Пока никаких деталей городской голова не озвучил. В то же время стало известно, что воздушную тревогу объявили в Житомирской области. Мониторинговые каналы предполагают, что часть летевших в Киев дронов вылетели за пределы области.02:35 Глава ОП Андрей Ермак попросил людей не снимать работу ПВО. Напоминаем, что за это вас ожидает ответственность.02:33 На эту минуту сирены воют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской области.02:31 "Взрывы в столице. Будьте в укрытиях", – подчеркнул Виталий Кличко. 02:24 В monitor отмечают, что с Юга Киевской области в столицу двигаются дроны. Также с Севера, вероятно, в направлении Житомирской области.02:23 В КГВА обратились к жителям города. Их попросили не покидать укрытий, ведь работает ПВО в столице.02:19 Местные СМИ сообщают, что в Киеве раздаются взрывы. Жителей призывают сохранять спокойствие.02:06 Воздушную тревогу объявили в Киеве. В КГВА призвали не пренебрегать собственным здоровьем и быть в укрытии до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.02:05 По состоянию на данный момент зафиксировали БПЛА
- с Южного направления Киевской области;
- из Северного фиксируют единичные цели.
29 мая23:45 Мониторинговый канал Monitor предупредил о вероятном движении БПЛА с Южного направления.