Об одном из таких рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Украине требуется предохранитель повторения агрессии.

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Необходимая демилитаризованная зона

Ключевой темой послевоенного устройства должно стать установление предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем. Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов,

– отметил он.

Для этого обязательно следует ввести демилитаризованную зону. Она должна достигать 100 – 120 километров на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской республик. Михаил Подоляк отметил, что на первом этапе, возможно, обязательно должен быть международный контрольный контингент.

Накануне советник главы ОП назвал условие, при котором Украина сможет победить в войне в 2023 году.

Что поможет Украине победить

По словам Подоляка, гарантировать победу Вооруженных Сил Украины может только вооруженная поддержка. Если его будет достаточно, то наше государство может преодолеть врага уже к концу лета 2023 года.

В частности, говорится о поставках нам артиллерии, снарядов, ракетах большой дальности, а также истребителей.

Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны,

– также подчеркнул Подоляк в интервью.

В то же время он отметил, что Украина продолжает продвигать мирный план. Он заключается в полном выводе войск страны-агрессора с территории нашего государства. Также Михаил Подоляк отметил, что какие-либо другие переговоры или другие "мирные формулы" не имеют смысла сейчас.

Кроме того, нужно будет сражаться с последствиями вооруженной агрессии России. Следует привлечь к ответственности военных преступников, получить от Кремля репарации, обменять пленных, а также вернуть домой депортированных украинцев.