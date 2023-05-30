Про один із таких розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Україні потрібен запобіжник повторення агресії.

Читайте також Крим, Буданов та український Бєлгород: чого Путін не побачив на "мапі без України"

Необхідна демілітаризована зона

Ключовою темою повоєнного устрою має стати встановлення запобіжників для уникнення повторення агресії в майбутньому. Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів,

– зазначив він.

Для цього обов'язково слід буде запровадити демілітаризовану зону. Вона має сягати 100 – 120 кілометрів на території Бєлгородської, Брянської, Курської та Ростовської республік. Михайло Подоляк зазначив, що на першому етапі, ймовірно, обов'язково має бути міжнародний контрольний контингент.

Напередодні радник глави ОП назвав умову, за якої Україна зможе перемогти у війні у 2023 році.

Що допоможе Україні перемогти

За словами Подоляка, гарантувати перемогу Збройних Сил України може лише збройна підтримка. Якщо її буде достатньо, то наша держава може подолати ворога вже до кінця літа 2023 року.

Зокрема, мовиться про постачання нам артилерії, снарядів, ракет великої дальності, а також винищувачів.

Росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка Росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони,

– також наголосив Подоляк в інтерв'ю.

Водночас він зазначив, що Україна продовжує просувати мирний план. Він полягає в повному виведення військ країни-агресорки з території нашої держави. Також Михайло Подоляк зазначив, що будь-які інші перемовини чи інші "мирні формули" не мають сенсу зараз.

Крім того, потрібно буде боротися з наслідками збройної агресії Росії. Слід буде притягнути до відповідальності воєнних злочинців, отримати від Кремля репарації, обміняти полонених, а також повернути додому депортованих українців.