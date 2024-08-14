В Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога

14 августа 2024, 19:44
Читати новину українською
Автор: Анастасия Кушпит

Вечером 14 августа во многих областях Украины воздушную тревогу объявляли дважды. В частности, тревога коснулась и столицы.

Оккупанты выпустили по Украине несколько ракет. Украинцев призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

21:12, 14 августа

Отбой тревоги. На 21:09 красная только Сумщина.

20:49, 14 августа

Где сейчас тревога

  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Черкасская области.
20:47, 14 августа

Тревога в Киеве прозвучала ровно через час после предыдущей

Опять существует угроза баллистики – на этот раз не из Крыма, а в Востока.

19:50, 14 августа

Карта воздушных тревог онлайн: в каких областях есть угроза

Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:

Карта обновляется автоматически в зависимости от ситуации в регионах.
19:49, 14 августа

В Киеве и большинстве областей объявили об отбое тревоги.

19:42, 14 августа

Мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты в сторону Полтавской/Киевской областей.

19:41, 14 августа

Дополнительно тревогу объявили в Киеве и области, а еще на Черниговщине и Черкасщине.

19:33, 14 августа

СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

19:31, 14 августа

ПС сообщили о том, что на Одессу движется скоростная цель.

19:30, 14 августа

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического обстрела из оккупированного Крыма.