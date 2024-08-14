В Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога

Вечером 14 августа во многих областях Украины воздушную тревогу объявляли дважды. В частности, тревога коснулась и столицы.

Оккупанты выпустили по Украине несколько ракет. Украинцев призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.