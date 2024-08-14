В Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога
Вечером 14 августа во многих областях Украины воздушную тревогу объявляли дважды. В частности, тревога коснулась и столицы.
Оккупанты выпустили по Украине несколько ракет. Украинцев призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Отбой тревоги. На 21:09 красная только Сумщина. Опять существует угроза баллистики – на этот раз не из Крыма, а в Востока. Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях: В Киеве и большинстве областей объявили об отбое тревоги. Мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты в сторону Полтавской/Киевской областей. Дополнительно тревогу объявили в Киеве и области, а еще на Черниговщине и Черкасщине. СМИ сообщили о взрывах в Одессе. ПС сообщили о том, что на Одессу движется скоростная цель. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического обстрела из оккупированного Крыма.
Где сейчас тревога
Тревога в Киеве прозвучала ровно через час после предыдущей
Карта воздушных тревог онлайн: в каких областях есть угроза
Отбой тревоги. На 21:09 красная только Сумщина.
Опять существует угроза баллистики – на этот раз не из Крыма, а в Востока.
Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:Карта обновляется автоматически в зависимости от ситуации в регионах.
В Киеве и большинстве областей объявили об отбое тревоги.
Мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты в сторону Полтавской/Киевской областей.
Дополнительно тревогу объявили в Киеве и области, а еще на Черниговщине и Черкасщине.
СМИ сообщили о взрывах в Одессе.
ПС сообщили о том, что на Одессу движется скоростная цель.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического обстрела из оккупированного Крыма.