Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.

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Где существует угроза баллистики

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16:14, 19 января Миргород – оставайтесь в укрытиях.

16:13, 19 января Управляемая авиационная ракета курсом на Полтавщину.

16:08, 19 января Враг осуществил пуски. Воздушные силы сообщили о ракете через Сумскую область.

16:06, 19 января На сейчас о пусках не сообщали, также в воздушном пространстве не фиксировали вражеские цели. Однако призываем украинцев оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

15:59, 19 января Воздушные силы сообщили, что причиной объявления тревоги стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

15:57, 19 января Тревога охватила северные, центральные и восточные области.

Где объявлена тревога / Скриншот