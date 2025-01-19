Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в укриття.

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Де існує загроза балістики

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

16:14, 19 січня Миргород – залишайтесь в укриттях.

16:13, 19 січня Керована авіаційна ракета курсом на Полтавщину.

16:08, 19 січня Ворог здійснив пуски. Повітряні сили повідомили про ракету через Сумщину.

16:06, 19 січня Наразі про пуски не повідомляли, також у повітряному просторі не фіксували ворожі цілі. Однак закликаємо українців залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

15:59, 19 січня Повітряні сили повідомили, що причиною оголошення тривоги стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

15:57, 19 січня Тривога охопила північні, центральні та східні області.

Де оголошено тривогу / Скриншот