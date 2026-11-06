В Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии

В нескольких областях Украины были вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии. Это необходимо для недопущения понижения уровня напряжения в энергосистеме.

Такое заявление появилось на официальном канале "Укрэнерго" в 10:52.

Где ввели аварийные отключения?

В компании уточнили, что экстренные отключения в 5 очередей ввели в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

В "Укрэнерго" отметили, что самой сложной остается ситуация в Киеве. Поэтому в течение дня графики отключения электроэнергии могут неоднократно меняться.

В части других регионов Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей.

В результате ночных и утренних атак есть обесточивание в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Укрэнерго призвало украинцев экономно потреблять электроэнергию и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Напомним, ночью Россия ударила по энергообъектам в Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области.

Ранее киевляне, возмущенные длительными отключениями света, перекрывали дороги на Оболони и вблизи станции метро "Житомирская". По словам протестующих, у них дома не было электроэнергии почти пять суток.