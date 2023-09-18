В Воздушных силах объяснили, что воздушная тревога во многих городах была объявлена ​​из-за угрозы атаки баллистическим вооружением.

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В Киеве и многих городах объявляли тревогу

Ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами

  • В ночь на 18 сентября Россия выпустила по Украине 24 дрона-камикадзе "Шахед" и 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
  • Силы ПВО уничтожили и смогли сбить 18 ударных дронов.
  • К сожалению, известно о попадании в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины в Одесской области. Но обошлось без пострадавших.
  • В Николаевской области тоже есть повреждения, но, к счастью, без пострадавших – обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание двухэтажного здания, которое не эксплуатируется.
  • В Хмельницкой области при сбитии ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домах. Произошло падение обломков и 2 взрыва на территории производственного предприятия, также обломки повредили железнодорожный путь.