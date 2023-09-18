У Повітряних силах пояснили, що повітряну тривогу в багатьох містах оголосили через загрозу атаки балістичним озброєнням.
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У Києві та багатьох містах оголошували тривогу
Вночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами
- У ніч на 18 вересня Росія випустила по Україні 24 дрони-камікадзе" Шахед" та 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
- Сили ППО знищили та змогло збити 18 ударних дронів.
- На жаль, відомо про влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади в Одеській області. Але минулося без постраждалих.
- У Миколаївській області теж є пошкодження, але, на щастя, без постраждалих – уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, яка не експлуатується.
- У Хмельницькій області під час збиття ракет вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох будинках. Відбулось падіння уламків та 2 вибухи на території виробничого підприємства, також уламки пошкодили залізничну колію.