У Повітряних силах пояснили, що повітряну тривогу в багатьох містах оголосили через загрозу атаки балістичним озброєнням.

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У Києві та багатьох містах оголошували тривогу

15:27 Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

14:59 У Повітряних силах повідомили, що в областях, де оголошено тривогу, є загроза застосування балістичного озброєння.

14:55 Повітряну тривогу раптово оголосили у Києві, після чого багато міст лівобережжя України теж почули тривожний сигнал. Моніторингові канали повідомили про загрозу ракетного обстрілу.

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