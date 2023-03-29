Из-за непогоды проблемы со светом возникли в 8 районах столицы. Пока энергетики работают и делают все, чтобы вернуть электричество.

Важно Из-за непогоды есть значительные обесточивания уже в 12 областях Украины

Где в Киеве нет света

По состоянию на 11:00 29 марта аварийные отключения света действуют в:

  • Шевченковском
  • Соломенском,
  • Святошинском,
  • Голосеевском,
  • Печерском,
  • Подольском,
  • Дарницком,
  • Днепровском районах.

В ДТЭК отметили, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей. К работам в столице и Киевской области привлечены 108 бригад,
– отметили в КГВА.

Проблемы со светом в Киевской области

В ДТЭК также сообщили, что в Киевской области из-за ухудшения погодных условий произошли аварии на электросетях. Больше всего отключений – в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

Известно, что в настоящее время обесточено около 60 пострадавших от непогоды населенных пунктов. Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света – более 30 тысяч клиентов.

Кстати, графики также были применены в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.

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