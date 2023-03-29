Из-за непогоды проблемы со светом возникли в 8 районах столицы. Пока энергетики работают и делают все, чтобы вернуть электричество.
Важно Из-за непогоды есть значительные обесточивания уже в 12 областях Украины
Где в Киеве нет света
По состоянию на 11:00 29 марта аварийные отключения света действуют в:
- Шевченковском
- Соломенском,
- Святошинском,
- Голосеевском,
- Печерском,
- Подольском,
- Дарницком,
- Днепровском районах.
В ДТЭК отметили, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей. К работам в столице и Киевской области привлечены 108 бригад,
– отметили в КГВА.
Проблемы со светом в Киевской области
В ДТЭК также сообщили, что в Киевской области из-за ухудшения погодных условий произошли аварии на электросетях. Больше всего отключений – в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.
Известно, что в настоящее время обесточено около 60 пострадавших от непогоды населенных пунктов. Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света – более 30 тысяч клиентов.
Кстати, графики также были применены в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.
Украину накрыла непогода
- В ночь на 28 марта Ужгород атаковала непогода. Шквальный ветер повалил очень много деревьев и повредил крыши.
- Днем 28 марта во Львове и Киеве неожиданно выпал снег. 24 Канал показал невероятные кадры.
- В Укргидрометцентре сообщалось, что 29 марта ночью и утром в Украине, кроме Востока, будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.