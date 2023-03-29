Через негоду проблеми зі світлом виникли у 8 районах столиці. Наразі енергетики працюють і роблять все, щоб повернути електрику.

Де у Києві немає світла

Станом на 11:00 29 березня аварійні відключення світла діють у:

  • Шевченківському
  • Солом’янському,
  • Святошинському,
  • Голосіївському,
  • Печерському,
  • Подільському,
  • Дарницькому,
  • Дніпровському районах.

У ДТЕК наголосили, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Енергетики працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт у столиці та Київщині залучено 108 бригад,
– зазначили у КМВА.

Проблеми зі світлом у Київській області

У ДТЕК також повідомили, що на Київщині через погіршення погодних умов відбулися аварії на електромережах. Найбільше відключень – у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.

Відомо, що наразі знеструмлено близько 60 населених пунктів, що постраждали від негоди. Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла – понад 30 тисяч клієнтів.

До речі, також графіки були застосовані у Бучанському, Фастівському і Обухівському районах Київської області.