Через негоду проблеми зі світлом виникли у 8 районах столиці. Наразі енергетики працюють і роблять все, щоб повернути електрику.

Де у Києві немає світла

Станом на 11:00 29 березня аварійні відключення світла діють у:

Шевченківському

Солом’янському,

Святошинському,

Голосіївському,

Печерському,

Подільському,

Дарницькому,

Дніпровському районах.

У ДТЕК наголосили, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Важливо! Найбільше пошкоджень у Києво-Святошинському енерговузлі.

Енергетики працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт у столиці та Київщині залучено 108 бригад,

– зазначили у КМВА.

Проблеми зі світлом у Київській області

У ДТЕК також повідомили, що на Київщині через погіршення погодних умов відбулися аварії на електромережах. Найбільше відключень – у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.

Відомо, що наразі знеструмлено близько 60 населених пунктів, що постраждали від негоди. Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла – понад 30 тисяч клієнтів.

До речі, також графіки були застосовані у Бучанському, Фастівському і Обухівському районах Київської області.

Зверніть увагу! В Укренерго повідомили, що в Україні є значні знеструмлення споживачів у 12 областях через погіршення погодних умов – Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській.