Через негоду проблеми зі світлом виникли у 8 районах столиці. Наразі енергетики працюють і роблять все, щоб повернути електрику.
Де у Києві немає світла
Станом на 11:00 29 березня аварійні відключення світла діють у:
- Шевченківському
- Солом’янському,
- Святошинському,
- Голосіївському,
- Печерському,
- Подільському,
- Дарницькому,
- Дніпровському районах.
У ДТЕК наголосили, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.
Енергетики працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт у столиці та Київщині залучено 108 бригад,
– зазначили у КМВА.
Проблеми зі світлом у Київській області
У ДТЕК також повідомили, що на Київщині через погіршення погодних умов відбулися аварії на електромережах. Найбільше відключень – у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.
Відомо, що наразі знеструмлено близько 60 населених пунктів, що постраждали від негоди. Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла – понад 30 тисяч клієнтів.
До речі, також графіки були застосовані у Бучанському, Фастівському і Обухівському районах Київської області.