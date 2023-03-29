В Укренерго заявили, що ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкоджень та відновленням електропостачання. Варто додати, що через негоду в Києві аварійні відключення світла.

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Що відомо про негоду в Україні

​​Через штормовий вітер, сніг з дощем та пошкодження мережі без світла залишилось багато людей у 12 областях України:

  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Хмельницькій;
  • Чернівецькій;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Сумській.

В Укренерго також пояснили, що споживання світла збільшилось через зниження температури повітря на вулиці. Попри це, електрики достатньо для людей.

"Зростання споживання покривається переважно шляхом збільшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях, а також іншими видами генерації", – заявили в компанії.

Там також запевнили, що в енергосистемі є достатній резерв потужності. Саме тому імпорт електроенергії на несуттєвому рівні.

Чому виникають проблеми з електрикою

В Укренерго пояснили, що надійність живлення у більшості регіонів України знижена через те, що Росія пошкодила високовольтні підстанції. Так, за даними компанії:

  • на Житомирщині – через зростання споживання та значні пошкодження мереж збільшується обсяг обмеження споживання;
  • у Києві та області – зросло споживання, тому можливі мережеві обмеження;
  • у інших областях – немає потреби обмежувати споживання світла.

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання,
– заявили в Укренерго.

Проте запевнили, що вони ремонтують всі об'єкти, які Росія пошкодила своїми атаками.

Негода в Україні: коротко

  • Наприкінці березня Україну накрила негода. Так, на 28 березня у Київській області прогнозували значний мокрий сніг, на дорогах – ожеледицю. В Укргідрометцентрі заявили, що оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий.
  • 28 березня негода наробила лиха на Закарпатті. Зокрема, в Ужгороді вітер пошкодив багато дерев та дахи.
  • Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що надалі похолодання охопить усю Україну та посилиться до невеликих морозів. 29 березня невеликий сніг вже прогнозують усюди, окрім Півдня. Натомість 30 березня – лише на Сході та в Криму.