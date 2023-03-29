В Укрэнерго заявили, что ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения. Стоит добавить, что из-за непогоды в Киеве аварийные отключения света.

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Что известно о непогоде в Украине

Из-за штормового ветра, снега с дождем и повреждений сети без света осталось много людей в 12 областях Украины:

Житомирской;

Винницкой;

Хмельницкий;

Черновицкой;

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Николаевской;

Одесской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Сумской.

В Укрэнерго также объяснили, что потребление света увеличилось из-за понижения температуры воздуха на улице. Несмотря на это, электричества достаточно для людей.

"Рост потребления покрывается преимущественно путем увеличения производства электроэнергии на атомных электростанциях, а также другими видами генерации", – заявили в компании.

Там также заверили, что у энергосистемы есть достаточный резерв мощности. Поэтому импорт электроэнергии на несущественном уровне.

Почему возникают проблемы с электричеством

В Укрэнерго объяснили, что надежность питания в большинстве регионов Украины снижена из-за того, что Россия повредила высоковольтные подстанции. Так, по данным компании:

на Житомирщине – из-за роста потребления и значительных повреждений сетей увеличивается объем ограничения потребления;

в Киеве и области – возросло потребление, поэтому возможны сетевые ограничения;

в других областях – нет необходимости ограничивать потребление света.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно подвержены обстрелам россиян и повреждаются сети электроснабжения,

– заявили в Укрэнерго.

Однако заверили, что ремонтируют все объекты, которые Россия повредила своими атаками.

Непогода в Украине: коротко