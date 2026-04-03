В Киеве действовали экстренные отключения, еще во 2 областях продолжаются аварийные
- В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии в результате обстрелов, графики почасовых отключений не действуют.
- В Черкасской и Житомирской областях введены графики аварийных отключений из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры.
Днем 3 апреля враг нанес циничные удары по нескольким областям Украины. Как следствие – в Киеве вводили экстренные отключения электроэнергии, еще в двух областях будут действовать аварийные.
Об этом сообщил гендиректор "Yasno" Сергей Коваленко и ДТЭК.
Смотрите также Киевщина под массированной атакой врага: погиб человек
Где будут действовать экстренные отключения света, а где – аварийные?
Вследствие вражеского обстрела для жителей столицы введены экстренные отключения электроэнергии. Команду дало Укрэнерго.
В компании отметили, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений света не действуют.
Обо всех изменениях Укрэнерго будет сообщать в своем телеграм-канале.
В то же время в Черкасской области с 11:10 3 апреля по команде НЭК "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений (ГАВ). Причина – последствия предыдущих массированных российских атак на объекты критической инфраструктуры.
Аналогичная ситуация и на Житомирщине – 3 апреля будут действовать аварийные отключения электроэнергии.
Получили команду от НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии (ГАВ). Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленных на сохранение энергосистемы Украины,
– добавили в Житомироблэнерго.
В 16:49 экстренные отключения в Киеве отменили. Столица вернулась к графикам почасовых отключений.
Какие последствия атаки на Украину 3 апреля?
На Киевщину в этот день летели ракеты и беспилотники. В результате циничного удара врага погиб один человек, еще один получил ранения.
Днем 3 апреля вражеские войска сбросили взрывчатку с дрона на маршрутное такси в Херсоне. В автобусе были пассажиры – 9 из них получили ранения.
Беспилотник попал в ТРЦ в центре Сум. В результате прилета выбиты окна и повреждено здание.